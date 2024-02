Maman chèvre doit se rendre dans la forêt pour chercher à manger. Elle prévient ses petits : "Surtout, méfiez-vous du loup : il est malin et se déguise souvent. Vous le reconnaîtrez à sa grosse voix et à ses pattes noires". Et, en effet, le loup ne tarde pas à venir frapper à la porte. Un conte classique intemporel "Le Loup et les Sept Chevreaux" , une histoire indémodable connue de tous les parents. Un format pratique et solide à petit prix Grâce à son petit format, ce livre est transportable partout, et son papier indéchirable saura résister aux diverses manipulations de l'enfant.