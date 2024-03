Lettres choisies

Véritable symbole de la littérature européenne d'après-guerre, Stig Dagerman a eu une vie marquée par les voyages, l'engagement contre les inégalités, mais aussi la dépression. A travers ces lettres inédites, envoyées à ses amis écrivains, à ses éditeurs et à ses adversaires, c'est avec une toute nouvelle lumière que nous découvrons l'écrivain suédois, dont les questionnements sur la vie et la société sont plus que jamais d'actualité.