Représentations de mutilés de guerre en Allemagne (1914-1933). Une étude visuelle

De 1914 à la fin de la république de Weimar, les représentations de mutilés forment en Allemagne un corpus important, sans équivalent ailleurs en Europe. Alors que les vétérans de la Grande Guerre bénéficient d'une protection sociale précoce et d'un programme très médiatisé de réinsertion par la prothèse fonctionnelle, c'est en mendiants, dotés d'antiques pilons et béquilles, qu'ils sont le plus souvent montrés dans une presse satirique de grande diffusion. Centré sur l'étude d'un corpus de dessins extraits de ces publications, ce livre s'attache à montrer la dimension contestataire de cette représentation, et à resituer dans le contexte social, économique et politique de l'époque ce portrait du héros de guerre en figure de laissé pour compte de la société. A cette fin, le livre convoque des sources écrites et visuelles contemporaines, souvent inédites en français. Rapprochées, confrontées, opposées, elles révèlent la richesse, mais aussi l'ambivalence fondamentale de la manière de traiter une question d'actualité qui constitue elle-même une plaie vivante dans la conscience politique de l'époque.