L'amour, une aventure spirituelle

CE LIVRE EST UNE BAUME POUR LE COEUR. IL APAISE VOTRE ÄME. En cette période d'ascension planétaire, les spirites oeuvrent plus que jamais au bien de l'humanité. Grâce à leur canal Lila Rhiyourhi, magnétiseuse, guérisseuse et médium spirite, ils nous aident à accéder à la fréquence sacrée de l'amour, clé de notre évolution collective. Ouvrez chaque jour un peu plus votre coeur à l'amour et vivez une libération accélérée. Découvrez les secrets pour attirer l'amour et vivre des relations épanouissantes. Pratiquez de puissants rituels et méditations, grâce à la trousse à outils spirites. Accueillez avec l'aide de vos guides votre chemin d'incarnation, véritable parcours initiatique. Pourquoi une couverture noire ? Les spirites eux-mêmes ont choisi cette couleur noire, car elle est aussi lumière. A travers elle, ils lancent un appel à votre âme, qui va capter de précieux messages célestes. C'est une invitationau renouveau, au lâcher-prise et à l'amour de soi. Lila Rhiyourhi coopère depuis l'enfance avec les spirites, ces guides spirituels, maîtres ascensionnés, anges et entités supérieures qui oeuvrent au bien de l'humanité. Elle accompagne toutes les personnes qui souhaitent reconquérir leur droit acquis de naissance à la santé, à l'amour, à l'abondance, en prenant soin de leurs énergies. Ses résultats exceptionnels lui valent une renommée internationale. Elle transmet également ses messages dans de nombreux ouvrages, pour que chacun puisse accéder à ses dimensions intérieures sacrées. Retrouvez les formations de Lila, ainsi que ses ateliers, accompagnements personnalisés et soins à distance ou collectifs sur son site rhiyourhi-lila. com.