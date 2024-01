L'envers du divan ! Dans la vie de ma psy

MAIS A QUOI PENSE-T-ELLE QUAND JE LUI PARLE ? Dans cette BD, Delphine Py, vraie psy dans la vie, vous fait entrer dans son cabinet. Découvrez son quotidien et celui de ses patients, personnages hauts en couleurs ! Léa et ses troubles du comportement alimentaires, Carole une mère en plein burn out parental, Léon un enfant avec un trouble oppositionnel, Jean et sa dépression... A travers leurs questionnements et leurs difficultés mais aussi leurs progrès, suivez l'évolution de tous ces personnages, au fur et à mesure de leurs séances. Addictions, angoisses, troubles obsessionels, hyperactivité... A travers toute une galerie de portraits amusants et intéressants, apprenez en plus sur les troubles psychologiques et leurs mécanismes. Delphine Py est psychologue spécialisée en thérapies cognitives et comportementales. Elle s'est également faite connaître sur les réseaux sociaux où elle oeuvre pour dédramatiser les sujets de santé mentale et rendre la psychologie accessible à tous. Elle est déjà l'autrice du Guide de ta santé mentale. @delphine. py. Juliette Mercier, alias @stomiebusy, est illustratrice. Elle est l'autrice des bandes dessinées Ma Crohn de vie et #coupleparfait... ou pas ! chez Leduc Graphic. @stomiebusy.