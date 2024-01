C'est quoi, les discriminations ?

Dans la société ou au sein de la sphère familiale, un ouvrage concis et facile à lire pour expliquer ce que sont les discriminations, qui en sont les auteurs, qui en sont les victimes, où elles ont lieu, pourquoi, comment elles ont évolué et comment lutter contre elles. Manon Paulic analyse les différents types de discriminations et montre combien elles sont diverses et nombreuses. Elle traite un sujet grave sur lequel on ne peut pas fermer les yeux et qui soulève de nombreuses questions auxquelles les pages repères et les BD répondent. La bande dessinée : un vecteur attractif pour traiter un sujet grave Plus de 10 bandes dessinées issues de "1 jour, 1 question" sont réparties dans les trois chapitres selon une organisation thématique. Le dessin de Jacques Azam, à la fois percutant, juste, symbolique et teinté d'humour, fait mouche ! Il happe le lecteur qui se laisse embarquer dans les explications et la réflexion avec un réel plaisir. Aurélie Verdon, pour une équipe gagnante ! Elle n'en est plus à son coup d'essai : Aurélie Verdon, avec son style épuré et expressif, nous livre des illustrations symboliques et des infographies qui font des pages repères un parfait complément aux pages de BD. Jacques Azam et elle, chacun excellant dans son style, s'équilibrent pour une parfaite orchestration du sujet. Une nouvelle formule pour la collection "C'est quoi ? " Une pagination plus faible pour des thématiques pointues au plus près de l'actualité, avec plus d'une dizaine de BD et toujours les incontournables pages repères pour tout comprendre du sujet en un coup d'oeil, tout cela au prix réduit de 6, 50 .