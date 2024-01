La méthode Lemon. Tome 2, Dessiner des visages manga

COMMENT FAIRE POUR DESSINER DES VISAGES DIFFERENTS LES UNS DES AUTRES ? On va bientôt le savoir ! Dans la suite de mes aventures on va découvrir ensemble comment donner vie à des personnages variés ! Momiji ma cousine super douée en dessin va tout nous expliquer : tracer les contours du visage placer les yeux la bouche etc. et surtout créer toutes les expressions possibles ! Et en plus, en s'amusant ! Sous forme de manga, les explications deviennent SUPER FACILES !