Le Maître a de plus en plus d'humour

"A la fois farce et tragédie, le livre du grand écrivain Mo Yan rend hommage aux laissés-pour-compte du boom économique chinois". Marianne L'usine a fait faillite, maître Ding est licencié. A seulement un mois de la retraite, c'est tout un monde qui s'effondre. Mais il retrouve soudain sa joie de vivre grâce à une idée géniale. Oui, mais cette idée... ne serait-elle pas un peu criminelle ? Dans ce court roman empreint de tendresse et d'humour, Mo Yan exerce une fois de plus son regard décapant sur la société chinoise contemporaine. Né en 1955 dans une province rurale de Chine, Mo Yan a publié plus de quatre-vingts romans et nouvelles, dont Beaux seins, belles fesses, Grenouilles et Le Pays de l'alcool disponibles chez Points. En 2012, il a reçu le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son oeuvre. Traduit du chinois par Noël Dutrait