DÉVOILE TOI

Ils sont hantés par le passé, ils devront se dévoiler pour avancer. Emma est à un tournant de sa vie. Elle décide de tout quitter pour recommencer à zéro. L'arrivée de Nico, le nouveau collègue mystérieux qui doit la remplacer, ne la laisse pas indifférente malgré son côté renfermé et taciturne. Elle prend même plaisir à le suivre à une de ses courses d'enduro. Loin d'être effrayée par son séjour en prison, elle est de plus en plus attirée par ce grand ténébreux aux yeux océans. De son côté, Nico lutte entre les fantômes de son passé et son attirance pour Emma. Fracassé par la vie, il s'évertue à garder ses semblables à distance, mais doit reconnaître que la jeune femme le trouble plus que n'importe qui. Entre la peur et la culpabilité, entre le désir et l'amour, ils vont devoir plus que jamais se livrer et faire tomber les barrières.