Sas 183 renegade (1)

Malko aperçut sa Honda blanche garée le long du Holiday Inn. Il allait prendre sa clef lorsque son regard glissa jusqu'au véhicule garé devant sa voiture. Son sang se figea en une fraction de seconde. C'était la Cherokee blanche, celle qui contenait les 500 kilos de TNT. Il n'osait même plus bouger, comme si le moindre déplacement d'air allait déclencher l'explosion. Nassir Moussawi s'approcha de deux valises posées contre le mur. Il ouvrit la première. Elle contenait 40 kilos de TNT, en pains de un kilo, enveloppés dans du papier huilé. Nassir Moussawi mit à nu un des pains. Celui-ci comportait une alvéole cylindrique fermée par un bouchon qu'il dévissa. Il y glissa ensuite un détonateur électrique, prolongé par deux fils, un rouge et un bleu. Avec du scotch, il fixa alors sur le pain une pile de torche électrique et colla de la même façon le fil bleu sur le pole +. Puis il colla à la bonne distance le fil rouge. Il suffisait de le décoller et de le mettre en contact avec le pôle - pour fermer le circuit et déclencher l'explosion. Il referma le couvercle de la valise et passa à la suivante. Désormais, tout était prêt.