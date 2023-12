Coaching Ultime. Les clés de l'entraînement individualisé

-L'entraînement adapté aux capacités physiques de chacun -Les méthodes d'entraînement pour tous les efforts selon des sports divers -Les choix de planification expliqués et illustrés pour une meilleure prise en main Connaître son corps et son fonctionnement pour s'entraîner et entraîner les autres. C'est ce dont nous parle Jonathan Peyronnin dans Coaching Ultime. Il étudie les facteurs structuraux et nerveux, et analyse le système nerveux et musculosquelettique. Les coachs sont invités à mieux comprendre les notions d'intensité et les différents types d'effort pour une planification du volume d'entraînement optimale. Cet ouvrage traite de tous les aspects de l'individualisation de l'entraînement : - Analyse du profil des athlètes - Evaluation des capacités physiques et nerveuses - Planification des entraînements à travers le paramétrage des séries, des répétitions et de la récupération - Méthodes spéciales adaptées à l'effort -L'entraînement adapté aux capacités physiques de chacun -Les méthodes d'entraînement pour tous les efforts selon des sports divers -Les choix de planification expliqués et illustrés pour une meilleure prise en main Connaître son corps et son fonctionnement pour s'entraîner et entraîner les autres. C'est ce dont nous parle Jonathan Peyronnin dans Coaching Ultime. Il étudie les facteurs structuraux et nerveux, et analyse le système nerveux et musculosquelettique. Les coachs sont invités à mieux comprendre les notions d'intensité et les différents types d'effort pour une planification du volume d'entraînement optimale. Cet ouvrage traite de tous les aspects de l'individualisation de l'entraînement : - Analyse du profil des athlètes - Evaluation des capacités physiques et nerveuses - Planification des entraînements à travers le paramétrage des séries, des répétitions et de la récupération - Méthodes spéciales adaptées à l'effort