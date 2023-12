Comme des hyènes. Portrait de famille sur fond de guerre

Un règlement de comptes littéraire, insolite et courageux, qui fouille dans la mémoire des personnages pour dénoncer la cruauté égoïste de quelques fanatiques du pouvoir. Une oeuvre à cheval entre la fiction et l'histoire qui permet de connaître en profondeur la personnalité de Pedro Urraca, le chasseur de rouges. Ce livre révèle pour la première fois les détails de livraison de l'homme politique catalan Lluís Companys au régime de Franco et propose en même temps une thèse différente sur ce qui provoqua la capture de Jean Moulin.