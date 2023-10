Prévenir et guérir les blessures sportives . Entorse, ligaments croisés, lombalgie, luxation... : les meilleurs conseils de @NeuroXtrain contre 20 pathologies les plus courantes

UNE BLESSURE COMPRISE EST UNE BLESSURE A MOITIE GUERIE ! Tendinopathies, lésions musculaires, entorses, articulations douloureuses... Dans ce guide pratique, Nathan Touati et Antoine Fréchaud, kinésithérapeutes du sport, vous enseignent les exercices pour éviter ou se remettre des 20 blessures les plus fréquentes liées à la pratique sportive. Pour cela, ils vous proposent : " Pour chaque pathologie, des fiches de présentation détaillées illustrées de planches anatomiques, afin de mieux les comprendre et les éviter ; " Des exercices de renforcement pour optimiser la rééducation, avec des pas-à-pas photos ; " Des programmes de prévention adaptés pour 5 sports parmi les plus pratiqués : basket-ball, course à pied, football, judo et tennis. Que vous soyez sportif amateur ou confirmé, coach ou professionnel de santé, ce guide vous offre les clés pour pratiquer en toute sécurité et reprendre une activité sportive sans séquelles et sans douleur.