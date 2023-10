Le guide illustré Festy des huiles essentielles. Devenez expert en aromathérapie !

LES 100 HUILES ESSENTIELLES LES PLUS COURANTES Savez-vous que la lavande aspic est souveraine contre les piqûres d'insectes, mais la lavande officinale, imbattable contre le stress ? Que l'ajowan est extrêmement anti-infectieux ? Que le céleri est un excellent draineur hépatique ? Que les cannelles de Ceylan ou de Chine sont super-antiseptiques. Avec cet abécédaire, initiezvous au monde fabuleux de l'aromathérapie, ou approfondissez vos connaissances. Partez à la découverte des 100 huiles essentielles les plus courantes, des plus utilisées (menthe poivrée, citron, basilic exotique...) aux moins connues (thym saturéoïde, pruche, pétasite...) et possédant chacune des indications très précises. Toutes sont très faciles à trouver et à utiliser. " ENTREZ DANS LES COULISSES DE CHAQUE HUILE ESSENTIELLE : Description et illustration du végétal, zoom illustré de l'organe producteur, origine géographique, composition biochimique, aspect sensoriel (odeur, couleur...). Propriétés, indications, voies d'utilisation (à avaler, à appliquer, à diffuser, en bain, en inhalation, en suppositoires...), posologies. Conseils, contre-indications, mises en garde et associations suggérées avec d'autres huiles essentielles. Ne confondez plus jamais ravensare et ravintsara, eucalyptus radié et eucalyptus globuleux, romarin à camphre et romarin à cinéole. PLUS DE 800 PATHOLOGIES TRAITEES