Les secrets du soleil

Nous évoluons dans le voisinage d'une étoile fascinante, à la fois proche et mystérieuse. Depuis la nuit des temps, nos yeux se sont tournés vers le Soleil, et nous pensons le connaître : son fonctionnement, sa présence à la fois rassurante quand dardent ses rayons et inquiétante quand il est question du réchauffement climatique. Pourtant, la science n'en finit pas de révéler de nouveaux phénomènes surprenants, qui ont des incidences directes sur notre vie. Saviez-vous, par exemple, que le Soleil n'est pas (que) jaune ? que sa surface n'est pas lisse ? qu'il y pleut, qu'il y vente, et même qu'il existe d'autres soleils ? L'astrophysicienne Miho Janvier, spécialiste du soleil, nous invite à explorer ces phénomènes, à la lumière des extraordinaires clichés rapportés de missions spatiales. A 150 millions de kilomètres de notre Terre, un voyage en images, à la découverte des plus beaux secrets du Soleil.