Dans ce récit, dans ce témoignage humain et réfléchi, elle montre combien ces frontières, plus mentales que réelles, ne demandent qu'à s'ouvrir. Les expériences qu'elle décrit en sont la preuve et permettent d'espérer que notre école garantisse à chacun un avenir professionnel tourné vers la réussite et l'épanouissement. L'entreprise, le monde du travail, leurs exigences propres doivent s''inviter dans l'école, doivent être pris en compte dans l'éducation et l'instruction qui sont données à nos enfants, pour que cessent les dérives des dernières décennies. Riche des leçons du passé, des expérimentations du présent et de sa foi dans les possibilités de l'avenir, Isabelle Bonduelle nous livre ici des clés et des chemins pour une école plus ouverte sur le monde. " Au fond, une conviction nous unissait Isabelle et moi, sans que nous le sachions : l'entreprise, comme l'école, est au coeur de la société. Entre deux mondes rappelle cette évidence avec force. " Laurence Parisot.