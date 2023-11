Stade Rochelais 2023. L'épopée fantastique des Maritimes

"En finale, face aux Irlandais du Leinster, tout le monde les donnait perdants. Encore... Les seuls à y avoir cru, ce sont ces vingt-trois types qui nous font rêver depuis des années, qui croient en leurs rêves et les réalisent saison après saison, pour le plus grand bonheur d'une ville, d'une région, et désormais d'un pays tout entier qui s'attache à La Rochelle comme il s'est autrefois pris de passion pour Toulouse. Il y a eu les jeux de mains toulousains, il y a désormais le caractère rochelais. Un jour, dans les dictionnaires d'expressions françaises, on écrira : persévérant comme un Rochelais". En tournant les pages de ce livre-souvenir, revivez les émotions de la saison 2022-2023 et la deuxième Coupe d'Europe conquise par les Maritimes. Match après match, compétition après compétition... Jeune retraité et légende du Stade Rochelais, Romain Sazy analyse son ultime saison en jaune et noir, au coeur d'un long entretien émouvant. Expert du rugby européen sur France 2, Dimitri Yachvili confie son admiration pour l'institution du président Merling : "Le Stade Rochelais est un club à la fois très professionnel et très familial, avec un engouement magnifique, de toute une ville et tout un territoire". En admirant les nombreuses photos de cette nouvelle épopée et du banquet à ciel ouvert sur le port de La Rochelle, on est aussi tenté de s'interroger, l'oeil malicieux : et si ce n'était que le débutd'une longue dynastie maritime ? Thibaut Geffrotin est journaliste indépendant, passionné de rugby. Commentateur du Top 14 et de la ProD2 sur Canal+, ancien commentateur de la Premiership anglaise sur RMC Sport, il est l'auteur de Stade Rochelais, épopée 2022.