Catastrophes

Le monde est fou et Patricia Highsmith a décidé d'écrire dix nouvelles prémonitoires à ce sujet : des produits radioactifs jetés dans un cimetière font pousser des plantes monstrueuses dont on ne peut se débarrasser ; une résidente bicentenaire sert de mascotte à la maison de retraite qui l'héberge ; Washington offre un terrain de football, afin que l'on y enterre dessous des déchets atomiques ; le pape, au cours d'un voyage en Amérique latine, provoque une révolution... Dans ce dernier recueil de nouvelles publié avant sa mort, Patricia Highsmith, autrice du Talentueux M. Ripley, dénonce l'excès et la folie de l'esprit humain avec une lucidité aiguë et un humour noir impitoyable.