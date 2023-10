Ne plus tomber (en amour)

"J'ai eu besoin d'écrire sur l'amour parce que je ne crois plus qu'il y ait quoi que ce soit à reconstruire ou à réinventer. Il faut détruire l'idée d'amour." Un jour, Majé en a eu marre. Marre d'être fragilisée par la relation amoureuse, marre d'être anéantie par la rupture, marre de tomber chaque fois dans le même piège. Alors elle a décidé d'arrêter, et ce fut plus facile que prévu. Car si l'amour est une belle boîte noire qui nous arrive toute ficelée, quand on l'ouvre pour chercher à comprendre comment fonctionne l'engrenage, on se rend compte que tous ces rouages qui tournent ensemble peuvent être dissociés les uns des autres. Et à y regarder de plus près, on voit qu'il est possible de ne garder que les moments beaux, intenses et drôles en renonçant au désir d'être " tout " pour l'autre. Et on peut alors choisir de préférer à l'amour la tendresse radicale.