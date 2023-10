Méditez la joie de vivre. Changez votre humeur grâce à la méditation

Apprenez à cibler vos séances de méditation en fonction de l'état d'esprit auquel vous aspirez. Besoin d'un coup de pouce pour vous sentir mieux ? Découvrez les nombreux bienfaits de la méditation pour cultiver votre bien-être et cibler l'humeur à laquelle vous aspirez ! Il est bien connu que la pratique méditative, même de courte durée, contribue à réduire le stress, à contrôler l'anxiété et à améliorer la santé émotionnelle. Dans cet ouvrage, l'autrice et hypnothérapeute agréée Fiona Lamb vous enseigne non seulement comment profiter de ces multiples bienfaits, mais aussi la manière de cibler une séance méditative selon la disposition d'esprit espérée. Elle propose donc des exercices de 5 à 10 minutes, simples et accessibles, regroupés par état d'esprit, qui vous feront découvrir que de tout petits changements peuvent engendrer de grandes transformations. Que vous souhaitiez vous sentir heureux, détendu, calme, motivé, en santé, positif, prospère, confiant, aimé, conscient ou déterminé, ce joli guide pratique et inspirant vous apprendra à tirer parti du pouvoir bienfaisant de la méditation en fonction de la disposition d'esprit à laquelle vous désirez parvenir. La méditation n'est plus hors d'atteinte. Même pas pour vous !