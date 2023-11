T. Ma vie en T-shirts

Seul Murakami pouvait raconter sa vie à travers... sa collection de t-shirts. Une autobiographie déguisée passionnante qui aborde par un biais pour le moins étonnant les différentes passions, voire obsessions du maître. Seul le maître Haruki Murakami pouvait choisir de raconter sa vie à travers sa collection de T-shirts. Inédite en France, joliment illustrée de surprenantes photos, une autobiographie unique, à la fois nostalgique, piquante et cocasse, qui ouvre une brèche sur la personnalité un brin excentrique d'un auteur notoirement secret. Lequel de mes T-shirts a le plus de prix pour moi ? Je crois que c'est le jaune, celui qui porte l'inscription " Tony Takitani ". Je l'ai déniché sur l'île Maui, dans une boutique de vêtements d'occasion et je l'ai payé un dollar ; après quoi, j'ai laissé vagabonder mon imagination : quel genre d'homme pouvait bien être ce Tony Takitani ? Puis j'ai écrit une nouvelle dont il était le protagoniste, nouvelle qui ensuite a même été adaptée en film. " L'écrivain livre ici un autoportrait on ne peut plus original. " Madame Figaro " Charmant ! Seul un conteur-né comme Haruki Murakami peut rendre intéressant un livre sur les T-shirts. " Elle