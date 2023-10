Monsieur K. est ce qu'on pourrait appeler un écrivain du dimanche. Bibliothécaire dans une petite université de province, il consacre son temps libre à la lecture et à l'écriture de romans qui lui permettent de s'évader de son quotidien aliénant et de la vacuité de son existence. Collectionnant les tentatives et cumulant les refus d'édition, il s'apprête à déclarer forfait. Or un tragique concours de circonstances lui donne l'occasion inespérée de réaliser son rêve le plus fou : devenir un romancier célèbre. Alors prêt à tout pour assouvir son désir de notoriété et se faire une place dans un microcosme littéraire sans pitié, monsieur K. révèle une noirceur insoupçonnée. Jusqu'où ira-t-il pour la gloire littéraire ? Autoédition est une plongée inquiétante dans la psyché d'un écrivain raté au sein d'un monde littéraire et académique en proie aux mutations idéologiques de notre temps.