En 2003, Dege Legg, musicien sans contrat, devient taxi de nuit et se met à sillonner les rues de Lafayette au sud-ouest de la Louisiane. Il se retrouve alors embarqué derrière son volant dans des histoires invraisemblables avec des clients invraisemblables en des endroits invraisemblables et décide de consigner les événements les plus marquants de ses courses nocturnes. Cablog est un document vivant, cru, tendre et poétique, dans lequel Legg nous offre une galerie de personnages issus de tous les milieux, qu'il dépeint avec humour souvent, humanité toujours, et une certaine concision journalistique : accros au crack, prostituées, voyous, cadres dynamiques, jeunes mères, étudiants... Il excelle à nous raconter les situations absurdes, drôles ou dramatiques - parfois les trois à la fois - dans lesquelles il se retrouve. Tout cela ans un style qui apparaît comme une combinaison originale de réalisme hardboiled et de sensibilité poétique beat, faisant écho à l'oeuvre d'auteurs tels que Miller, Bukowski et Kerouac.