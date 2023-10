Comment draguait-on avant les applis de rencontre ? Antiquité vs XXI? siècle : le tabou du téton ! Comment représentait-on l'homosexualité ? Le célibat ? En quoi les oeuvres d'art, reflet de leur époque, ont-elles participé à véhiculer des clichés et injonctions familiales, corporelles ou professionnelles ? En quoi perpétuent-elles une évidente culture du viol ? L'art a toujours été le reflet de notre société : on y véhicule les courants de pensée, les scènes du quotidien, la philosophie de vie, les revendications politiques... Avec Oh ! Pét'art, Solène Potier de Courcy nous propose de découvrir l'histoire de l'art occidental au fil des siècles à travers des sujets qui nous parlent à tous·tes (amour, sexe, famille, amitié...), tout en proposant un état des lieux de la société d'antan et actuelle. Une approche originale et moderne, accessible et divertissante, agrémentée de nombreux mèmes afin de découvrir des oeuvres iconiques, des artistes et courants artistiques, le tout avec plus de 300 images.