Un câlin pour le bonhomme de neige

Petit Ours, Peluche et Filou viennent de terminer un magnifique bonhomme de neige. Mais, bien vite, il a l'air triste... Peut-être qu'il a froid. Les trois amis décident de le tenir au chaud à l'aide d'un bonnet, d'une écharpe et d'une couverture. Un peu plus tard, catastrophe ! le bonhomme de neige est à moitié fondu... Petit Ours, Peluche et Filou le retapent. Mais, mince ! Bonhomme a l'air toujours aussi triste... Une belle histoire de Noël Tendresse, solidarité et sourires : les ingrédients indispensables pour un joli conte de fin d'année. Une belle histoire qui nous rappelle que, pour redonner le sourire à quelqu'un, il suffit parfois d'un simple câlin... Une collection de livres à petit prix "Mon coffre à histoires", une collection de livres à prix mini (5, 20) proposant plus de 20 contes et histoires pour tous les goûts !