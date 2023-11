A bord du " Kon-Tiki ", antique radeau de balsa, Thor Heyerdhal avait traversé le Pacifique. Des années après, en 1969, il s'engage cette fois-ci sur les flots de l'Atlantique, juché sur une embarcation traditionnelle égyptienne faite de roseaux tressés. Par cet exploit, Thor Heyerdhal entend expliquer la présence des pyramides en Amérique centrale ainsi que le culte du soleil chez les Mayas, mais également prouver leur origine égyptienne commune. Expéditions Râ est ainsi le récit passionnant de cette double expédition " Râ "(1969) et " Râ II " (1970), de sa préparation en amont, de l'échec de la première – avec la perte en mer de " Râ " – et de l'accomplissement du voyage de Safi (Maroc) à la Barbade à bord de " Râ II ". Le récit fabuleux et intemporel d'une ambitieuse expédition, menée par l'un des plus célèbres aventuriers.