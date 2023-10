L'irrésistible appel de la vengeance

Amanda n'est pas au mieux de sa forme : auteur de polar has been, malheureuse en amour et un peu trop portée sur le gin, elle s'aperçoit avec dépit qu'il est difficile de se remettre en selle à cinquante ans. En attendant des jours meilleurs, elle anime un atelier d'écriture. Sous sa direction, un petit groupe de prétendants à la gloire littéraire s'exerce à l'art du crime parfait. Parmi eux, Rutger, le beau tennisman, Vanessa, la MILF tirée à quatre épingles, Giovanni, le romantique octogénaire, et Ludovica, l'insupportable agent littéraire d'Amanda. Chapitre après chapitre, professeur et élèves se plongent dans les mécanismes subtils d'une intrigue romanesque, mais aussi dans ceux, plus insidieux, des passions qui les lient les uns aux autres. L'ironie irrévérencieuse de Rosa Mogliasso fait mouche. Et tandis qu'elle nous montre les règles de construction du plus infaillible des polars, elle s'amuse à les saboter. Jusqu'à l'imprévisible coup de théâtre final. Mais attention, un roman peut parfois en cacher un autre...