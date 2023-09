La plus grande leçon de Don Quichotte. L’ingénieux derviche Sidi Ahmed Ibn Engeli et le soldat Saavedra

L'ingénieux derviche Sidi Ahmed Ibn Engeli est une créature ascétique qui, à cause de ses lectures excessives et son manque de sommeil et de nourriture, a du mal à se tenir à un même endroit. Comme il ne fait que dévorer des livres de voyage, il achète un vieux chameau usé, Sérendipité, met le livre Voyages d'Ibn Battuta sous son manteau et va à la rencontre du monde. Cependant, le derviche est constamment pris en embuscade par des bandits du désert sur le chemin, et il se sauve à chaque fois en racontant une histoire. Parallèlement, se déroule le destin du "soldat Saavedra" , pris en otage par des pirates en revenant de la bataille de Lépante. Saavedra sera longtemps en captivité à Alger et une importante rançon lui est demandée en tant que personnalité éminente. Le derviche Sidi Ahmed, qui a écrit un récit de voyage basé sur ses expériences, lui demande de traduire le livre en espagnol - Saavedra ne connaît pas l'arabe -, alors il laisse Sidi Ahmed lui raconter son histoire et le paraphrase librement lui-même. Saavedra n'est autre que Miguel de Cervantès.