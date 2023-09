Le Plus Menteur d' entre nous

Il s'appelait Ulysses Moïse. Ce prénom de héros grec et ce nom de prophète hébreu annonçaient un destin hors du commun. Celui d'un Juif noir new-yorkais, petit-fils de rabbin, déserteur de la guerre du Vietnam, marxiste hétérodoxe, dandy et séducteur. En fait, il n'était rien de tout cela. Alors qui était-il vraiment, hormis un affabulateur de génie ? Ulysses voulait être une personne remarquable, aimée et admirée. Il devient ici un personnage fascinant, saisi entre souvenirs et jeux de fiction. Derrière lui se dessinent la génération de Mai 68 et toute une époque, mais aussi l'arabesque de nos fantasmes. Car qui n'a jamais rêvé à d'autres possibles ? Ulysses avait désiré faire de sa vie un roman. Le voici pris au mot.