La Légende d'Urashima Tarô et autres histoires de fantômes

Le choix de contes réunis dans ce volume offre un vaste parcours de l'oeuvre japonaise de Lafcadio Hearn, que l'on peut suivre à travers la quinzaine d'ouvrages qu'il envoie à ses éditeurs américains jusqu'à sa mort en 1904. Histoires de fantômes mais encore ? Les fantômes sont des revenants et ce que Lafcadio Hearn veut faire revenir grâce à eux est un passé menacé d'une perte irréparable, dès le moment où l'ouverture du pays aux influences étrangères (1868) l'ont livré sans réserve à la modernité. A cette perte il oppose le barrage de l'écriture, écrivain lui-même autant et plus que folkloriste et s'aidant de la littérature occidentale qu'il met au service des fantômes japonais. Récits horrifiques mais aussi enchanteurs : d'une manière bien à lui, il se bat contre les fantômes ou se laisse séduire par eux, pendant les quatorze ans de vie qu'il leur a consacrés. Denise Brahimi, auteur de la préface, est spécialiste de littérature comparée. Ayant enseigné à l'université Paris VII, elle a publié de nombreux ouvrages sur des écrivains tels que Guy de Maupassant, Isabelle Eberhardt ou Georges Simenon, sur les récits de voyages au Maghreb, ainsi que sur le cinéma et la peinture.