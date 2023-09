Le Langage des abeilles. Plus qu'une simple danse

Au cours des recherches sur les abeilles, les scientifiques ont pu observer en profondeur la vie intime de leurs colonies et ont beaucoup appris sur leurs comportements. Leur danse frétillante est notamment devenue célèbre. Mais les dernières découvertes montrent que même en dehors de la ruche, les abeilles sont des insectes sociaux qui communiquent entre eux. Dans ce livre, Jürgen Tautz, l'un des chercheurs les plus renommés sur les abeilles, met en lumière non seulement le fascinant langage de la danse, mais également d'autres comportements passionnants liés aux échanges d'information entre les abeilles.