Rien n'est perdu pour Dieu. Une espérance pour l'Eglise du XXIe siècle

Ce livre a pour objectif de continuer à faire connaître la pensée du père Lochet qui bénéficie d'un intérêt croissant. Leur but engager l'action des chrétiens et la resituer dans le dynamisme d'une Eglise en recherche d'elle même. Pourquoi s'engager ? Au service de qui ou de quoi ? Que signifie l'Eglise dans notre monde ? Ces questions, qui ont poursuivi Louis Lochet tout au long de sa vie sont, plus que jamais, les nôtres. Le choix de ces deux textes, les plus anciens connus et publiés, portent déjà toutes ces interrogations L'union à Dieu, âme de tout apostolat situe l'action de l'apôtre dans l'Eglise, celle ci vue non pas comme une organisation à faire tourner mais comme un "mystère d'amour" . L'apôtre dans le mystère de l'Eglise s'efforce, lui, d'unifier en profondeur l'action des chrétiens comme manifestation de l'action de Dieu. Deux textes prophétiques qui contenaient déjà l'essentiel des intuitions de Vatican II, mais avec dix à vingt ans d'avance.