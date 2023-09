Ligeia N° 205-209, juillet-décembre 2023 : Le mystère du suaire de Turin

La dimension créatrice a toujours tissé des liens affectifs entre l’espace-atelier, l’artiste et les raisons de l’inspiration créatrice. L’atelier est en effet l’espace où l’artiste met en jeu ses pensées, ses sens, sa sensibilité et sa réflexion. L’atelier, lieu d’apprentissage, de création et de vente, s’impose comme source d’inspiration de l’artiste. De Vélasquez à Buren, en passant par les courants de l’art moderne et contemporain, l’atelier a toujours représenté une sorte de mise en abîme de la création, c’est-à-dire une création dans la création. Les articles de ce numéro retracent l’histoire des ateliers, depuis la Renaissance, où l’on fréquentait les ateliers d’artiste afin d’acheter les œuvres avant qu’elles soient mises sur le marché, jusqu’à l’atelier de Francis Bacon reconstitué et pratiquement sacralisé au Musée irlandais d’Art Moderne, à Dublin