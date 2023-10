Un premier roman bouleversant sur le passage à l'âge adulte d'une jeune femme dans le Japon de l'après Seconde Guerre mondiale. Kyoto, 1948. Nori Kamiza n'a que huit ans lorsque sa mère la laisse devant l'immense demeure de sa grand-mère. La famille Kamiza est parmi les plus nobles du Japon, or Nori, aux cheveux crépus et à la peau foncée, est le fruit d'une relation scandaleuse avec un gaijin, un étranger, noir de surcroît. Alors sa grand-mère l'accueille, mais va tout faire pour la cacher. Elle l'installe au grenier et l'oblige à subir des traitements pour la rendre plus "japonaise" : elle lui lisse les cheveux et la soumet à des bains d'eau de Javel pour blanchir sa peau. Nori accepte son sort, malgré sa curiosité lancinante pour ce qui se trouve à l'extérieur des murs du grenier. Mais lorsque le hasard amène son demi-frère aîné légitime, Akira, sur le domaine qui est son héritage et son destin, Nori accède à un monde nouveau. Un monde dans lequel elle n'est pas une intruse, mais un être libre, digne d'être aimé. Cependant tout a un prix. Et la liberté de Nori exigera plus d'un sacrifice... Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sarah Tardy A propos de l'autrice Après avoir obtenu un diplôme en littérature anglaise et écriture créative au Boston College, Asha Lemmie a déménagé à New York où elle a travaillé dans l'édition. Tant de nuances de pluie est son premier roman, et il a rencontré un immense succès à sa sortie aux Etats-Unis et en Italie.