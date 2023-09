L'oracle des sorcières novices

Messages magiques. Nous avons tous besoin d'un peu de magie dans nos vies. Dans cet oracle, retrouverez les messages pour vous apprendre à maîtriser la magie autour de vous. Découvrez 24 sorcières et magiciens de l'histoire, de la littérature ou du folklore, prêts à partager leurs leçons ainsi que 13 cartes outils et 13 cartes animaux afin de lancer vos propres sorts. Réalisez vos tirages et découvrez les messages des cartes grâce au livret illustré.