Evoluer avec le tarot. Prendre soin de soi, s'accepter et grandir

" Evoluer avec le Tarot " propose d'utiliser les 78 cartes pour mieux nous comprendre et vivre en cohérence avec ce qui nous importe. On y apprend comment : choisir son jeu de cartes ; reconnaître les mythes et symboles sous-jacents, pour finalement ; interpréter les images en pleine conscience, acceptation et compassion. Ce livre s'adresse à tous ceux, novices ou spécialistes du tarot, qui souhaitent explorer le spectre des sentiments humains. Livre de secrets, de symboles et d'histoires, " Evoluer avec le Tarot " permet de se rappeler que nos problèmes ne sont pas nouveaux, que nous ne sommes jamais seuls et que nous sommes continuellement dans un processus de changement. " Evoluer avec le Tarot " est illustré par Xaviera López de représentations inédites des 78 arcanes du tarot.