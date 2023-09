Sais-tu qu'il existe un concours dédié aux arbres ? Eh oui ! On y célèbre ceux qui occupent une place originale dans la vie des habitants. "L'Arbre de l'année" met en valeur leurs histoires, émouvantes, rigolotes ou étranges. Car, à leur façon, les arbres sont de grands aventuriers... Page à page, plonge dans le récit de ces végétaux qui ont été primés ! Le trait joyeux et coloré d'Olivia Holden leur insuffle une vitalité toute particulière. Un livre-documentaire merveilleusement illustré, pour retranscrire la beauté des relations entre les humains et les arbres.