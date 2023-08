Guide du cerveau pour parents éclairés

Vous êtes-vous déjà interrogé sur ce qui est le plus important pour le bon développement du cerveau de votre enfant ? Vous le nourrissez sans doute bien, le divertissez, le stimulez, et c'est exactement ce qu'il faut faire. Pourtant, l'essentiel réside dans la qualité de la relation que vous entretenez avec lui. Il a besoin pour se développer d'être vu, senti, entendu, accueilli, rassuré et aimé, et c'est par le lien qu'on lui offre qu'il expérimente ces sentiments. Ce guide pratique, signé par l'autrice de "L'Incroyable Pouvoir du souffle", couvre une multitude de sujets : des émotions aux croyances, en passant par le fonctionnement de la mémoire, l'hygiène de la pensée et l'importance de l'engagement physique et social.