Histoires en mêlées

Un récit qui nous plonge au coeur de deux aventures, sur deux époques, que l'on suit en parallèle avant qu'elles se rejoignent, mêlant rugby féminin et masculin. D'un côté, Glenn, adolescent orphelin, de la première moitié du 19ème siècle, propulsé dans le très sélect collège de Rugby au Royaume Uni qui, malgré lui, sera à l'origine de la pratique de ce sport tel qu'il se joue actuellement. De l'autre, Charlie, adolescente d'aujourd'hui, pour qui la pratique de ce sport est plus qu'une passion mais qu'elle devra mettre entre parenthèses le temps de guérir d'une leucémie. Un drame qui va déclencher dans son sillage une vague de solidarité afin que la jeune femme surmonte cette épreuve et retrouve le chemin du stade. Un livre d'actualité à l'occasion de la coupe du monde de rugby en France.