En Roumanie, sous la dictature de Ceausescu, la jeune Maïa se retrouve impliquée dans une enquête sur un avortement illégal. C'est elle qui a trouvé le petit corps inerte dans les douches de l'hôpital communiste, îlot entre sexe et mort, dans lequel elle travaille comme instrumentiste et où elle rêve d'un ailleurs, là-bas, de l'autre côté du mur. Dans un second scénario, Maia, exilée, travaille dans la maison médicale suisse d'un canton catholique, dont les règles strictes et impénétrables l'entraîne vers une autre impasse... Sur le mode du miroir, Complaisance reflète deux hypothèses de vie du même personnage, et met face à face deux mondes différents, celui de l'Est et celui de l'Ouest, chacun exigeant, à sa manière, conformité, concession... En un mot : complaisance. C'est avec un réalisme cru, mais aussi beaucoup d'humour et d'acuité intellectuelle que Simona Sora signe ce portrait désillusionné de deux sociétés que tout semble opposer mais qui sont finalement assez semblables où l'hypocrisie ne laisse que peu de place à la vérité. "Dans son esprit, les livres qu'elle avait lus jusque-là étaient de deux types : ceux qui respectaient les trois lois de la complaisance littéraire (ne pas penser autre chose que ce que l'on peut écrire, n'écrire que ce que l'on peut voir, ne voir que ce que l'on peut nommer – avec le corollaire, n'écrire que sur ce que l'on a vu et, finalement, ne vraiment voir que ce que l'on peut écrire ensuite) et tous les autres. Ces derniers, ignorant totalement la loi qui disait, essentiellement, qu'il faut penser, dire, voir et écrire ce que les autres attendent, tombaient sous le régime de l'imagination. Et l'imagination était dangereuse, pensait-elle alors, l'imagination ne pouvait être vraie, le plus grand risque était que, parfois, elle pouvait devenir réelle." S.S.