Les écrans, je gère !

Marre des conflits en famille à propos du temps passé sur les écrans ? Niels Weber décrypte le fonctionne des jeux vidéo, des algorithmes, des réseaux sociaux et revient sur de nombreuses idées reçues : devenir YouTubeur, ce n'est pas si facile... Il explique pourquoi c'est si difficile d'interrompre un jeu en pleine partie lorsque c'est l'heure d'aller dîner ou de faire ses devoirs, et aide les parents à donner le bon exemple ! Comment devenir un utilisateur averti des écrans et savoir distinguer les infos des infox sur les réseaux sociaux ? Quelles sont les conséquences des écrans sur le sommeil, la concentration, etc. ?