Tout blanc

C'est décidé, elle part. Blanche refuse de finir comme l'énième victime d'un féminicide. Tant pis si ce départ lui fait mal, ce ne sera pas pire que les gnons qu'elle encaisse. Elle va retrouver son frère à Bourgevel. C'est là, dans la station huppée, qu'un chercheur a inventé un tissu thermorégulé à dix-neuf degrés, décliné en une ligne de vêtements idéale par tous les temps. Utilisant le même principe actif, il crée de la neige ambiante. A la clé : des pistes de ski ouvertes toute l'année. Sauf qu'un essai en plein air transforme l'incroyable découverte en cauchemar blanc... Avec son humour corrosif et son imagination débridée, Frédéric Ploussard s'amuse des excès de la science et livre une satire sociale décomplexée. Anticipation extravagante ? Rien n'est moins sûr, mais comédie givrée sans aucun doute. A PROPOS DE MOBYLETTE Une joyeuse pétarade. - Marianne Payot, L'Express Dangereux parfois, hilarant souvent, zinzin en permanence. - Gérard Lefort, Les Inrocks Mobylette colle à la peau et à l'esprit. - Clara Georges, Le Monde des livres Un roman féroce et humaniste, drolatique et poignant. - Sophie Pujas, Le Point Un esprit de dérision hors du commun. - Stéphane Jarno, Télérama