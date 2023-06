Le phare appelle à lui la tempête. et autres poèmes. et autres poèmes

"Il blesse les yeux du coeur, ce fabuleux vieux navire grec En surcharge, il nous blesse tous par sa beauté, Intimant des pensées de fuites dans les vieilles plaques du monde... " Malcolm Lowry plaçait la poésie si haut qu'il se défendait presque d'en écrire. L'oeuvre romanesque de l'auteur de Sous le Volcan a longtemps occulté la force lyrique et brûlante de ses poèmes. On y retrouve ses thèmes majeurs : l'océan et ses déchaînements, le goût de l'alcool et ses excès, les passions amoureuses, la solitude aussi. Cet ouvrage réunit des poèmes choisis extraits des Poésies complètes parues dans une nouvelle traduction en 2005. Né en 1909, Malcolm Lowry s'embarque à bord du vapeur Pyrrhus à dix-huit ans ; Jack London, Eugène O'Neil et Joseph Conrad sont alors ses maîtres en littérature. Sa vie est marquée par de nombreux voyages, notamment ses séjours mexicains qui seront au centre de son oeuvre. Auteur de romans, de nouvelles et de poèmes, il meurt en 1957 d'une overdose de somnifères. Traduit de l'anglais et préfacé par Jacques Darras