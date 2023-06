Les Ricochets de la vie

L'amour patient d'une grand-mère, le passé enfin pardonné et une passion partagée pour la peinture sauront-ils renouer les liens distendus d'une famille ? Eté 1986. Fanny et Nans doivent passer un mois de vacances improvisées à L'Isle-sur-la-Sorgue chez leurs grands-parents, Jacquotte et Max. Les enfants les connaissent à peine car leur mère s'est éloignée de ses parents depuis longtemps, en particulier de son père. Si la généreuse Jacquotte veut donner le meilleur d'elle-même, elle use les petits par son énergie ; Max, lui, est distant, taiseux. Seul l'oncle Christophe égaye leurs journées en les emmenant voguer sur sa barque provençale. Un jour, les enfants font une découverte qui va tout changer : dans un placard interdit, un magnifique portrait peint signé Max. Nans, passionné de dessin, va vouloir se rapprocher de ce grand-père artiste. Mais pour décadenasser son coeur, celui-ci acceptera-t-il de s'ouvrir et de révéler ses secrets, qui ont bouleversé la vie des siens ?