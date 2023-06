Le grand Eça de Queiroz avec un ton qu'on lui connait bien dresse ici le portrait de "Son Excellence", le comte d'Abranhos, homme politique portugais, qui s'élève jusqu'au rang de ministre de la Marine et des Colonies. Conçu comme un hommage rendu à ce perosnnage par son secrétaire particulier qui affiche pour son patron une vénération dépourvue de tout discernement, ce texte est en réalité l'étalage des bassesses, forfaits et infamies commis par ladite Excellence pour accaparer le pouvoir et le garder. D'une irrésistible drôlerie, d'une méchanceté à peine exagérée, ce livre sulfureux n'a rien perdu de son actualité.