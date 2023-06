Je me soigne avec la réflexologie aux huiles essentielles

Le guide illustré pas à pas pour être en pleine forme naturellement grâce à l'action combinée de la réflexologie et des huiles essentielles La réflexologie est une méthode de soin qui permet de déclencher le processus d'autoguérison du corps en stimulant un point particulier sur les mains ou les pieds. Cette technique a de grandes vertus thérapeutiques. Dans ce guide complet, vous trouverez : Le mode d'emploi de la réflexologie : pourquoi et comment s'y mettre dès à présent ; Des conseils pratiques et des exercices efficaces ; Les maux les plus courants de la vie quotidienne, et leur solution réflexo (allergie, brûlures d'estomac, crampes, diabète, stress, douleurs musculaires...). Inclus : les 22 huiles essentielles pour améliorer l'efficacité des pratiques. + des illustrations pas-à-pas et des cartes des pieds et des mains qui détaillent les différents points qui soignent.