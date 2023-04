Oracle de la dame de l'ombre

Un oracle direct et percutant pour démystifier le monde de l'Ombre L'âme de cet oracle ce sont les Ombres, la magie et ses mystères, les grimoires de sorcières, le rock'n'roll et les cabinets de curiosités, mais aussi le travail sur soi, l'introspection, la réflexion et l'invisible. Une âme que l'on a tenté de capturer au travers de 36 cartes pour vous proposer un jeu que vous serez libres d'utiliser comme vous le souhaitez : du versant psychologique au versant divinatoire. Le livret comporte également un conte dans lequel nous retraçons l'origine du jeu, des propositions d'interprétations pour chaque carte, des exemples de tirages spécifiques, ainsi qu'une liste musicale. Grâce à cet oracle différent, l'univers sombre devient moins effrayant.