Fondés en 1990, sous l'impulsion du cheikh Khaled Bentounès, les Scouts musulmans de France ont une belle histoire qui permet une lecture particulière des rapports de la France avec l'Islam. Membre de l'UISM (Union Internationale des Scouts Musulmans), cette branche du scoutisme français se nourrit des principes fondateurs de l'Islam : le respect, le dialogue et l'ouverture inscrits dans le Coran et la sunna, ainsi que dans sa tradition spirituelle et universelle, reconnaît l'apport de tous les messages spirituels légués à l'Humanité, comme un appel à s'élever et à découvrir les liens de la fraternité humaine, considère les Prophètes comme des modèles pour notre épanouissement. Leur message est un repère pour le développement personnel et offre la possibilité de progresser individuellement par étapes successives à travers l'Islam (la Loi), l'Iman (la Foi), l'Ihsan (l'Excellence), fondements de cette religion. Elle s'inscrit dans le respect des valeurs et des lois républicaines, de la démocratie et des droits de l'Homme, invite les filles et les garçons à grandir à travers un processus éducatif qui complète l'éducation apportée par la famille, l'école et la société, à aider les filles et les garçons à devenir des citoyens à part entière : autonomes, solidaires, responsables et engagés, agissant dans la cité, en France, en Europe et dans le monde. L'auteur offre ainsi un exposé permettant de situer la place et le rôle d'une association d'éducation populaire musulmane en France, en prenant en compte les enjeux socio-éducatifs et politico-religieux.