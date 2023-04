Vif, souple & sans douleur

Tout savoir pour rester souple et actif à tout âge ! Mal de dos ? Articulations raides ? Genoux douloureux ? Ce n'est pas étonnant : nous nous inclinons plus de 2000 fois par jour ! Et quoi que nous fassions, le moindre geste de la vie quotidienne sollicite et met à l'épreuve nos articulations. Vous trouverez dans cet ouvrage un programme complet pour résoudre tous vos problèmes de dos, mais aussi de genoux et de hanches. - Des exercices simples pour renforcer votre ossature, votre musculature et vos articulations. - Des astuces et des conseils pratiques au quotidien pour adopter de nouveaux comportements. - Toutes les clés pour vous nourrir sainement. - Les réponses des médecines douces pour chaque situation. En outre, vous apprendrez comment apaiser les douleurs dues à l'arthrite, prévenir l'ostéoporose, préserver la souplesse de vos genoux et de vos hanches. Des solutions pour tous les âges, enfants, femmes enceintes, jeunes adultes et séniors !