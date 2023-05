Quand écologie & économie font cause commune. 350 entreprises s'engagent

Chez Pocheco, l'usine d'enveloppes du nord de la France, on expérimente l'écolonomie depuis près de vingt-cinq ans. Face aux changements climatiques, la nécessité d'amorcer la transformation de la production industrielle se fait toujours plus pressante, afin de tendre vers des pratiques plus respectueuses de la nature et des hommes. Les succès du film documentaire "Demain" et du livre d'Emmanuel Druon "Ecolonomie" ont conduit de nombreux chefs d'entreprise et salariés à venir sur site s'inspirer de son expérience. Pocheco a connu des moments fastes, mais a également enchaîné des phases complexes où le processus écolonomique lui a permis de tenir bon. Forte de ces expériences, l'équipe a eu envie de répondre positivement à cette demande de partage en créant le bureau de conseil Ouvert qui, depuis cinq ans, accompagne cent entreprises partout dans le monde avec la méthode écolonomique. Emmanuel Druon et ses équipes collaborent avec des unités industrielles dont les dizaines de milliers de salariés s'engagent à changer leurs pratiques au quotidien pour participer au vaste mouvement de transition. Des collectivités leur emboîtent le pas. Tous s'engagent en fonction de leurs possibilités financières et de leurs contraintes de marché, mais entre petits gestes (végétalisation des toitures, plan de déplacements doux, mise en place de jardins partagés...) et grands changements (redéfinition des filières d'approvisionnement en matières premières, invention de nouveaux systèmes de flux, redéfinition des produits proposés...) , le mouvement est amorcé à l'échelle mondiale.